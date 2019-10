Sporting triunfa e mantém percurso 100% vitorioso

Continua a correr às mil maravilhas este regresso do Sporting ao campeonato nacional de basquetebol. Este sábado, em duelo da 4.ª jornada da Liga Placard, os leões alcançaram a sua quarta vitória e mantiveram-se na liderança agora com 8 pontos, os mesmos que o FC Porto.Num Pavilhão João Rocha bem composto, os leões até entraram mal na partida e ao intervalo perdiam de forma surpreendente por 47-37 (depois de no primeiro parcial ter sido batido por 34-24). Contudo o segundo tempo foi de uma história bem diferente, com a reviravolta a surgir já no quarto parcial, para um triunfo final por 13 pontos.No plano individual nota para a atuação de James Ellisor, com 22 pontos e 5 ressaltos, e de Abdul Abu, com 20 pontos e 9 ressaltos. Do lado maiato o elemento mais certeiro foi Frederick Sims Jr, com 23 pontos e 5 ressaltos que acabaram por ser insuficientes para impedir o desaire da sua equipa.