Sporting triunfa em Albufeira

Ainda à espera do resultado do Benfica e do CAB Madeira, o Sporting isolou-se no comando da Liga Betclic, ao bater (78-59) esta quarta-feira o Imortal em Albufeira, em jogo da 9.º jornada.Os leões dominaram quase toda a partida, não dando grandes hipóteses ao adversário, embora a equipa algarvia até tivesse tido superioridade na luta das tabelas.Mas a superior eficácia do Sporting no lançamento ao cesto ditou as diferenças, com destaque para Joshua Patton (18 pontos e 6 ressaltos).Veja aqui a ficha do encontro.