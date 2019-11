Sporting triunfa em casa do Esgueira

O Sporting manteve-se no terceiro posto do campeonato nacional de basquetebol, com 13 pontos - os mesmos que o Benfica e menos 1 do que o líder FC Porto -, ao bater este sábado fora de portas o Esgueira por 90-78, numa partida da jornada 7 na qual cedo começou a confirmar o seu favoritismo.





Suportados pela precisão de Travante Williams (21 pontos e 7 ressaltos) e James Ellisor (21 pontos e 3 ressaltos), os leões chegaram ao descanso a vencer por 44-48, uma diferença que acabariam por ampliar no segundo tempo.Na equipa aveirense, refira-se, os elementos em destaque foram Montell Goodwin (24 pontos e 5 ressaltos) e Dani Elgadi (23 pontos e 9 ressaltos).