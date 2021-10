Sporting triunfa em Coimbra

O Sporting, campeão nacional, venceu (98-59) a Académica, na deslocação deste sábado a Coimbra.





Em jogo da 3.ª jornada da Liga Betclic, os leões dominaram por completo o opositor, com números estatísticos convincentes: 59 contra 24 ressaltos e 22 contra 12 assistências.Com tamanho desnível, de nada valeu à Académica ter equilibrado na eficácia do ataque ao cesto.Pelo Sporting, o organizador de jogo Diogo Ventura (12 pontos, 7 assistências e 3 ressaltos), Mike Fofana (24 pontos) e Joshua Martin, autor de um duplo-duplo (10 pontos e 13 ressaltos), estiveram em particular destaque.