Sporting triunfa em Ovar

O Sporting venceu este sábado no pavilhão da Ovarense, por 78-70, em jogo da 5.ª ronda do Grupo A da Liga Betclic.O emblema de Ovar entrou melhor e liderou o primeiro parcial por 21-18, só que os leões foram na frente para o intervalo, por 38-34. No segundo tempo, o Sporting manteve a liderança de quatro pontos para a entrada do derradeiro quarto (56-52), com a equipa de Pedro Nuno a aguentar depois a pressão da Ovarense e segurou mais uma vitória.A nível individual destacaram-se Gerald Armwood (19 pontos), Travante Williams (18) e Diogo Ventura (19). Na Ovarense, Jordan Robertson foi o melhor marcador com 18 pontos.Sporting e FC Porto seguem na liderança com os mesmos 49 pontos, ficando à espera do resultado do Benfica (47) no domingo frente à Lusitânia (37).: 21-18; 13-20; 18-18; 18-22