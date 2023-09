Sporting triunfa na visita a Ovar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu este sábado na visita ao pavilhão da Ovarense, por 85-81, em duelo a contar para a 2.ª jornada da Liga Betclic.Num encontro bem disputado e apenas decidido nos últimos instantes, os leões perderam o primeiro quarto (12-15) mas retificaram no segundo parcial (23-17), indo para o intervalo na frente por três pontos (35-32).No segundo tempo, o Sporting terminou o terceiro período forte e entrou no derradeiro quarto a ganhar por 11 pontos (63-52). Mas a Ovarense nunca atirou a toalha ao chão e foi encurtando a distância até final e, nos últimos segundos, estava a apenas três pontos dos leões (81-78). Mas a vitória não fugiria ao emblema comandada por Pedro Nuno (85-81), que somou assim o segundo triunfo em dois jogos no campeonato.Com 21 pontos, Xavier Smith (Ovarense) e Mike Moore (Sporting) foram os melhores marcadores da partida.