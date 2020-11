Sporting triunfa no Barreiro

O Sporting venceu este sábado o Barreirense, por 103-77, em partida referente à 7.ª da Liga Placard, mantendo a liderança da prova só com vitórias.





Ao intervalo, a formação liderada por Luís Magalhães liderava por 56-32. Com 17 pontos, 6 ressaltos e 3 roubos de bola, John Fields esteve em destaque, assim como Travante Williams (15) e Jalen Henry (12).O próximo encontro do Sporting no campeonato é o clássico frente ao FC Porto, agendado para 5 de dezembro, depois da pausa para a Seleção Nacional.Noutro jogo do dia, a bicampeã Oliveirense foi surpreendida na visita ao terreno do V. Guimarães, 84-74.