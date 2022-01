Sporting vence CD Póvoa por 43 pontos de diferença

Em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Betclic, o Sporting recebeu e venceu o FC Póvoa por 113-70, mantendo-se na liderança da competição, com 13 vitórias e duas derrotas.

O campeão nacional arrancou a todo o gás e já vencia por 32-12 no final do primeiro quarto, com Tanner Omlid a evidenciar-se com 14 pontos. O CD Póvoa tentou reagir e liderou o segundo parcial (28-24), mas foram os leões que foram para o intervalo a vencer por 56-40. Com 18 pontos, Tanner Omlid era o melhor marcador. No segundo tempo, o Sporting voltou a mostrar-se muito eficaz, vencendo o terceiro parcial de forma contundente (36-9), ficando na frente por expressivos 43 pontos (92-49). Até ao fim, os leões foram gerindo e fecharam o triunfo por 113-70

A nível individual, Tanner Omlid foi o MVP, com 32 pontos, cinco ressaltos, uma assistência, dois roubos de bola e um desarme de lançamento.

O próximo jogo do Sporting é terça-feira, diante do Benfica, na FIBA Europe Cup.