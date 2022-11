Sporting vence com sofrimento na receção ao CAB Madeira

aqui.

O Sporting regressou esta sexta-feira aos triunfos na Liga Betclic, ao vencer (72-68) com muito sofrimento o CAB Madeira, em jogo da 10.ª jornada, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Os leões, vindos de uma derrota no Dragão Arena na mesma competição e de uma vitória na FIBA Europe Cup, controlaram grande parte da partida, mas o CAB reagiu no final, tendo tido a possibilidade de empatar a 1 segundo da buzina, quando Diogo Peixe falhou 2 lançamentos livres.Com um duplo-duplo, Travante Williams (13 pontos, 10 ressaltos, 3 assistências, 4 roubos de bola) selou o triunfo, também da linha de lance livre, e foi o MVP, sendo bem secundado por Marcus Lovett (13 p), Ricardo Monteiro (11 p, 4r) e João Fernandes (10 p, 7 r).