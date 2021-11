Sporting vence e assume liderança no Grupo F da FIBA Europe Cup

O Sporting venceu de forma clara (77-53), esta quarta-feira, os belgas do Telenet Telenet Antwerp Giants, em jogo da 4.ª jornada do Grupo F da FIBA Europe Cup, disputado no Pavilhão no João Rocha, em Lisboa.





Com triunfo claro, os leões assumiram a liderança da poule, dando um passo significativo para se apurarem para a próxima fase - qualificam-se os dois primeiros de cada grupo.Graças à sua defesa de betão e um ataque demolidor, a turma lisboeta não deu qualquer chance ao adversário, resolvendo a partida nos três primeiros quartos, por 19-10, 19-14 e 27-12.Os Giants, que tinham vencido em casa a equipa portuguesa, ficaram rendidos, pese alguma reação no derradeiro período (17-12), altura em que os leões puderam relaxar.Destaque individual para o inevitável Travante Williams (27 pontos, 9 assistências, 4 ressaltos, 5 roubos de bola e 1 desarme de lançamento), sendo bem secundado por Micah Downs (18 p.; 4 r.; 1 a.) e Joshua Patton (13 p.; 8 r,; 2 a.).