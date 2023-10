Sporting vence e lidera Liga Betclic

O Sporting manteve a liderança da Liga Betclic, ao somar este sábado a sexta vitória consecutiva, superando (107-83) o Lusitânia, em jogo da 4.ª jornada.Depois do equilíbrio no 1.º parcial (23-23), os leões tomaram conta das operações, dominando o jogo de uma forma tranquila, ao superiorizarem-se nos restantes períodos (27-20, 25-24 e 32-16).Ken Horton foi o jogador mais em destaque no Pavilhão João Rocha, cotando como MVP, com 27 pontos, 8 ressaltos, 3 assistências e 2 roubos de bola.Veja a ficha do jogo aqui.