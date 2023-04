O Sporting garantiu este sábado uma importante vitória na visita ao reduto da Oliveirense por 87-79, num jogo da 9.ª jornada do Grupo A da Liga Betclic. Depois de uma primeira metade equilibrada (43-39), os leões dispararam no terceiro quarto (28-20) e acabaram no último a controlar.Do ponto de vista individual, Joshua Patton acabou como o elemento em destaque no Sporting, com um duplo-duplo de pontos (11) e ressaltos (13), isto num jogo no qual Marcus Lovettjr fechou com 18 pontos e Eddy Tavarez com 17. Do lado contrário, Darius Carter destacou-se com 16 pontos e 10 ressaltos.Contas feitas, os leões chegam aos 55 pontos e empatam com o FC Porto no topo da tabela - os dragões têm uma partida por disputar esta tarde, diante do Lusitânia.