Sporting vence em Ovar

O Sporting foi vencer este sábado ao terreno da Ovarense, por 92-74, na 7.ª jornada da Liga Betclic, mantendo-se no topo da classificação só com triunfos.Com 24 pontos, Marcus Lovett foi o melhor marcador da partida. Consulte aqui a ficha do jogo.Os leões somam 10 pontos (5 jogos), enquanto a Ovarense chega aos 12 pontos (7 jogos)