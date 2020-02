Sporting vence Esgueira e segue na liderança

Num jogo em que assinalou a estreia de Demetric Austin, o Sporting recebeu e venceu este domingo o Esgueira, por 86-68, na 20.ª jornada da Liga Placard. Com este resultado, os leões seguem no topo da liderança, com mais um ponto do que o Benfica.





No Pavilhão João Rocha, os melhores marcadores do Sporting foram James Ellisor e Travante Williams, ambos com 17 pontos. Do lado do Esgueira, DeAngelo Stewart fez 18 pontos.Quanto ao estreante Demetric Austin terminou com quatro pontos, três ressaltos e três roubos de bola.Na próxima jornada, o Sporting visita o V. Guimarães, enquanto o Esgueira recebe o Illiabum.Ao intervalo do jogo, o técnico do Sporting Luís Magalhães recebeu o prémio de melhor treinador do mês.: 24-21, 26-21, 17-14 e 19-12.