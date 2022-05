Sporting vence Imortal e segue para as meias-finais da Taça de Portugal

O Sporting, detentor do troféu, tornou-se esta sexta-feira o primeiro semifinalista da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Imortal, por 83-75, no jogo inaugural da 'final a oito' que decorre até domingo, em Albufeira.

Na reedição da final da última temporada, os 'leões' repetiram a vitória num jogo em que passaram bastante tempo a perseguir o Imortal, que a jogar em casa equilibrou a partida enquanto pôde, mas cedeu à reação do rival no período decisivo e deixou fugir uma vantagem que chegou a ser de 11 pontos.

O Sporting, que soma seis Taças de Portugal e tenta vencer a prova pela terceira vez consecutiva, terá como adversário de sábado na meia-final o vencedor do FC Porto-Oliveirense, que se disputa hoje às 14:00.

Num primeiro período com constantes alternâncias no marcador, o Sporting começou melhor, mas o Imortal respondeu, aproveitando os erros do ataque 'leonino' e mostrando eficácia ofensiva, com um parcial de 10-0.

O equilíbrio imperou durante os primeiros 10 minutos, os 'leões' ainda tentaram alargar a vantagem nos momentos finais, mas, conduzidos pelo base norte-americano Ty Toney e galvanizados pelo apoio dos seus adeptos, os homens de Albufeira travaram os ímpetos do adversário.

O Imortal, o único dos oito emblemas presentes nesta 'final a oito' que nunca conquistou o troféu, entrou bem melhor no segundo período, anulando a desvantagem e passando para a frente do marcador logo nos segundos iniciais, panorama que até ao intervalo não se modificou.

Com Nuno Morais de 'mão quente' nos triplos (quatro em quatro na primeira parte), os albufeirenses mostraram-se superiores na luta pelas tabelas e no aproveitamento a partir da linha de três pontos (50%, 9 em 18) para construir uma vantagem que chegou a ser de nove pontos.

O arranque da segunda metade do encontro não trouxe grandes novidades e o Imortal até aumentou a vantagem perante um Sporting intranquilo, que só após o desconto de tempo pedido por Luís Magalhães, com cinco minutos jogados, ganhou maior agressividade defensiva.

Na pior fase dos locais, desconcentrados e a acumular muitos erros ofensivos, os 'leões' foram anulando a diferença de 11 pontos, acabando por conseguir a igualdade 'em cima' do final do terceiro período (67-67).

Com o Imortal 'desaparecido' - esteve praticamente oito minutos sem pontuar entre o final do terceiro período e início do último -, o Sporting, mesmo sem se exibir a grande nível, voltou a passar para a frente do marcador e acabou por segurar a vantagem até final.

Jogo no Pavilhão Municipal de Albufeira.

Imortal-Sporting, 75-83.

Ao intervalo: 53-49.

Com arbitragem de Paulo Marques, Bruno Maciel e Vicente Jardim, as equipas alinharam e marcaram:

Imortal (75): Ty Toney (21), Sérgio Silva (6), Fábio Lima (2), Jordan Bruner (8) e Anthony Smith (16). Jogaram ainda Ronny Peters Jr. (2), Nuno Morais (14), Keven Gomes (6) e Rui Quintino.

Treinador: Luís Modesto.

Sporting (83): Miguel Cardoso (10), Travante Williams (26), Tanner Omlid (9), António Monteiro (3) e Joshua Patton (7). Jogaram ainda Shakir Smith (6), Seydougou Santis, Diogo Ventura (12), João Fernandes (5), Daniel Relvão (2), Diogo Araújo (3) e Daniel Machado.

Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 26-29 (10 minutos), 53-49 (intervalo), 67-67 (30) e 75-83 (final).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.