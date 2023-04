Sporting vence Lusitânia

O Sporting derrotou este sábado em casa o Lusitânia por expressivos 98-59, em jogo da sétima jornada do Grupo A da Liga Betclic.



O base Diogo Ventura guiou os leões neste triunfo caseiro, com 15 pontos, seis ressaltos e seis assistências.



Os leões somam agora 52 pontos e estão provisoriamente na liderança, à espera do desfecho do clássico no Dragão Arena.