Sporting vence Maia Basket na Liga Placard

O Sporting venceu este domingo o Maia Basket, por 96-66, em partida da 2.ª jornada da Liga Placard, registando o segundo triunfo na competição.





No Pavilhão João Rocha, a formação liderada por Luís Magalhães superiorizou-se em todos os parcias da partida: 21-16, 21-16, 24-14 e 30-20O melhor marcador da partida foi Travante Williams, autor de 30 pontos. Do lado dos visitantes, Lamar Morgan destacou-se com 22 pontos.