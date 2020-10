Sporting vence na Madeira

O Sporting venceu este sábado no terreno do CAB Madeira, por 87-72, em partida a contar para a 3.ª jornada da Liga Placard, mantendo pleno de triunfos no campeonato.





Numa partida em que acelerou no primeiro tempo, os leões viram Travante Williams destacar-se com 21 pontos. Do lado dos madeirenses, Mikkel Kolstad evidenciou-se com 21 pontos.: 25-29; 13-28; 15-13; 19-17