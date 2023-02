E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu esta quarta-feira na visita ao terreno do CAB Madeira, por 93-84 em duelo a contar para a 21.ª jornada da Liga Betclic.Com 17 pontos, Joshua Patton foi o melhor marcador dos leões, que estrearam o mais recente reforço Eddy Polanco: o norte-americano fez dez pontos. Do lado madeirense, Diogo Peixe destacou-se com 17 pontos.Com este triunfo, a equipa liderada por Pedro Nuno soma 38 pontos e mantém o terceiro lugar da fase regular da Liga Betclic.Parciais: 19-29, 16-23, 21-22 e 28-19