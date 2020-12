Sporting vence nos Açores e segue na liderança

Em partida a contar para a 9.ª jornada da Liga Placard, o Sporting foi vencer esta quarta-feira ao terreno do Lusitânia, por 74-65, e segue na liderança da Liga Placard.





Nos Açores, os leões entraram dinâmicos e chegaram ao intervalo na frente por 44-36. No segundo tempo, a formação comandada por Luís Magalhães conservou a vantagem e confirmou o pleno de triunfos na competição.Individualmente, James Ellisor e John Fields foram os destaques leoninos, ambos com 19 pontos. Já Kyle Mallers foi o melhor marcador do Lusitânia, com 15 pontos.Na próxima jornada, Sporting e Benfica defrontam-se no Pavilhão João Rocha, no domingo (11h00).16-20, 20-24, 13-19 e 16-11