Sporting vence Oliveirense

O Sporting defendeu bem, na noite deste sábado, a liderança da Liga Betclic, ao superar (75-61) a Oliveirense.Em jogo da 21.ª jornada, a turma de Oliveira de Azeméis entrou bem no 1.º período (18-17), mas depois a defesa dos leões aniquilou a eficácia ao adversário, criando dificuldades.As equipas até se equivaleram na eficácia dos lançamentos de campo (34% para cada lado), só que no tiro exterior a equipa lisboeta foi mais certeira (32 contra 27%).Neste aspeto, Travante Williams (26 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências e 2 roubos de bola) atuou a grande nível, com 6 triplos em 13 lançamentos, sendo bem secundado por Joshua Patton (13 p, 11 r, 2 a, 2 desarmes e 1 rb).Shaun Willett (12 p, 14 r, 3 a e 83 rb) foi o mais esclarecido da Oliveirense.