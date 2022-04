Sporting vence Oliveirense ao cair do pano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu (69-67) na receção à Oliveirense, em jogo da segunda fase da Liga Betclic. Ainda sem Travante Williams, que continua a recuperar de lesão, os leões conseguiram pôr fim à serie negativa de quatro jogos e regressaram assim às vitórias.No plano individual, Miguel Cardoso (15 pontos, três ressaltos e seis assistências) e Joshua Patton (7pts e 11r) foram os melhores do lado do Sporting. Já do outro lado da barricada brilhou João Grosso (10pts, 6r e 4a).