Antes do clássico na Luz deste domingo, entre o Benfica e o FC Porto, o Sporting selou este sábado o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.Os leões, tricampeões da prova, confirmaram o favoritismo diante do Sporting de Braga, equipa que joga na 1.ª Divisão (terceiro escalão), vencendo por 108-56.Marcus Lovettjr destacou-se com 22 pontos.