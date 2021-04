Sporting vence V. Guimarães no arranque do playoff

O Sporting recebeu e venceu esta quinta-feira o V. Guimarães, por 94-58, no primeiro jogo dos quartos-de-final do playoff da Liga Placard. No sábado disputa-se o segundo encontro desta eliminatória, que é decidida à melhor de cinco partidas.





No Pavilhão João Rocha, os leões entraram muito fortes e dominaram o primeiro quarto (28-8), vantagem que geriram até ao intervalo (43-29). No segundo tempo, a formação orientada por Luís Magalhães não abrandou: 30-11 no terceiro período e 21-18 no quarto parcial.Com 28 pontos, Travante Williams foi o melhor marcador da partida. Do lado dos vimaranenses, Alexander Peacok destacou-se com 15 pontos.