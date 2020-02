Sporting vence Vitória de Guimarães

O Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 102-89 este sábado, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Placard.





Com este resultado, os leões mantém a liderança isolada, com mais um ponto que o Benfica, que bateu na sexta-feira o Galitos (85-82).O extremo Travante Williams esteve em destaque no atual líder do campeonato, com 26 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências, enquanto do lado dos minhotos, destacou-se Midgette-Coleman, também extremo, com 19 pontos, 5 ressaltos e 2 assistências.