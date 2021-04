Sporting volta a derrotar o V. Guimarães

O Sporting recebeu e venceu este sábado o V. Guimarães, por 85-67, ficando a um triunfo do acesso às meias-finais da Liga Placard.





No Pavilhão João Rocha, os leões entraram fortes e venceram o primeiro parcial por 24-9. Os vimaranenses reagiram no segundo quarto (21-19) e voltaram a liderar o terceiro período (27-26), colocando em sentido a formação de Luís Magalhães. Contudo, o Sporting fechou o quarto e derradeiro parcial por 16-10 e fechou a segunda vitória desta eliminatória, que é decidida à melhor de cinco.Com 20 pontos, Travante Williams foi melhor marcador da partida. Alfred Parrish destacou-se no V. Guimarães, com 17 pontos.O próximo jogo será em Guimarães, no dia 29 de abril.