Sporting volta a derrotar Ovarense

Menos de uma semana depois da conquista da Taça Hugo dos Santos com vitória diante da Ovarense, os leões voltaram esta noite a levar a melhor sobre a equipa de Ovar, agora em jogo da 18.ª jornada da Liga Betclic.Com Travante Williams a ser agora o maestro, com 37 pontos, o Sporting venceu por 95-71, tendo estado sempre confortável na liderança do marcador.Com esta vitória, a equipa de Pedro Nuno assumiu provisoriamente a liderança da Liga, com 32 pontos, mais que o FC Porto, que este sábado viaja até Guimarães, enquanto o Benfica, com 30 pontos, desloca-se ao reduto do Imortal.