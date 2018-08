Continuar a ler

A Bélgica aproveitou bem a debilidade da seleção lusa no ataque ao cesto, e, mesmo sem fazer uma exibição fulgurante, atingiu o intervalo com uma vantagem de 10 pontos (34-24) sobre a equipa das quinas.



Os belgas tiveram superioridade flagrante na luta das tabelas durante os primeiros 20 minutos, com 30 ressaltos conquistados, contra apenas 17 de Portugal.



Portugal nunca desistiu de lutar e continuou a correr atrás do prejuízo, e ainda reduziu, no final do terceiro período, para apenas cinco pontos de diferença (48-43), mas já não conseguiu dar a volta ao jogo.



Com a Bélgica apurada para as meias, Portugal vai lutar por uma posição entre os quinto e oitavos lugares, já a partir de sábado.



A seleção portuguesa masculina de sub-18 perdeu esta sexta-feira com a Bélgica, por 54-67, e falhou o apuramento para as meias-finais e a subida à Divisão A do Eurobasket.A primeira parte do jogo foi claramente marcado pela inoperância ofensiva de Portugal, com apenas 32,2% (10/31) de eficácia de lançamentos de campo, e um triplo convertido em cinco tentativas.

Autor: Lusa