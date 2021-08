Suíça vence Angola no arranque do II Torneio Internacional de Matosinhos

A seleção suíça de basquetebol venceu esta quarta-feira a sua congénere de Angola por 90-75, no primeiro encontro do II Torneio Internacional de Matosinhos, que conta ainda com a presença de Portugal.

A formação helvética, que ao intervalo vencia por 48-39, foi liderada por Toni Rocak, autor de 19 pontos, seis ressaltos e três assistências, secundado por Jonathan Kazadi, que terminou o embate com nove pontos, cinco ressaltos e cinco assistências.

Na formação angolana, que ainda liderava por 11 pontos (29-18) no final do período inicial, destaque para os 14 pontos e cinco assistências de Gerson Gonçalves e os 15 pontos e cinco ressaltos de Aboubacar Gakou.

Portugal entra em ação na quinta-feira, defrontando pelas 18:30 a Suíça, no outro encontro do torneio e no que será o último de preparação para os próximos jogos oficiais.

A seleção lusa está a preparar a participação no grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o campeonato do mundo de basquetebol de 2023, no qual defronta Suécia e Luxemburgo, em Matosinhos, de 12 a 18 de agosto.

O 'cinco' de Mário Gomes mede forças com os escandinavos em 12 e 16 de agosto e com os luxemburgueses em 13 e 17.

Para alcançar um lugar na fase de qualificação europeia, juntando-se às 24 equipas já apuradas, Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento.

O Mundial de basquetebol de 2023 realiza-se na Indonésia, Japão e Filipinas, de 1 a 17 de setembro.