Surpresa: Benfica perde na visita à Póvoa

O Póvoa surpreendeu este sábado ao bater o Benfica por 60-59, em jogo da 20.ª jornada da Liga Betclic de basquetebol. Os primeiros dois quartos foram marcados pelo equilíbrio, com as águias a saírem para o intervalo em vantagem pela margem mínima (30-29).A equipa da Póvoa do Varzim melhorou no terceiro quarto e acabou mesmo por entrar no derradeiro período com três pontos de vantagem. Nos últimos dez minutos da partida, o Benfica ainda recuperou de uma desvantagem de sete pontos, mas viria mesmo a sair derrotado pela margem mínima.A nível individual, Aaron Broussard destacou-se como o melhor marcador do encontro ao apontar 28 dos 59 pontos das águias, não evitando, ainda assim, o desaire da equipa de Norberto Alves.Apesar da derrota, o Benfica mantém a liderança do campeonato com 37 pontos, agora mais um do que o Sporting e FC Porto, que se enfrentaram esta tarde com os leões a levarem a melhor . No entanto, os dragões têm menos um jogo e em caso de triunfo voltam a isolar-se no comando da prova.