Surpresa na última jornada: Benfica perde na Maia e acaba fase regular no 4.º lugar

Surpresa na última ronda da Liga Placard, com os três grandes a perderem os seus encontros. Entre estes resultados, o mais surpreendente foi mesmo o do Benfica, que caiu com estrondo na visita ao Maia Basket (95-84), um desaire que, aliado ao triunfo do Imortal diante do FC Porto, acabou por ditar a queda das águias para o quarto posto da tabela.





Com jogos à mesma hora nesta ronda final, os encarnados só tinham de bater o já despromovido Maia Basket (que só tinha duas vitórias até agora) fora de casa para carimbarem o terceiro posto final nesta fase regular, mas acabaram por ser incrível e surpreendentemente batidos. Num jogo no qual estiveram quase sempre à frente no marcador, os maiatos contaram com a inspiração de Bright Mensah, com 38 pontos.Quanto ao FC Porto, acabou por 'ajudar' à queda do Benfica na tabela, ao perder diante do Imortal por 99-95. Os dragões estiveram na frente até 4 minutos do final, mas daí em diante não mais pontuaram e acabaram derrotados. Derrick Fenner Jr., com 31 pontos, foi o melhor marcador da partida.Por fim, o Sporting foi derrotado pela Oliveirense no Pavilhão Dr. Salvador Machado, por 87-76, num resultado que permitiu aos de Oliveira de Azeméis acabar a fase regular no quinto posto, com os mesmos 45 pontos que o Benfica, mas com desvantagem nos critérios de desempate.Sporting-V. GuimarãesFC Porto-CAB MadeiraImortal-LusitâniaBenfica-Oliveirense