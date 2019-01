Taça da Federação promove basquetebol feminino na região de Coimbra

A Taça da Federação feminina "é muito importante para as equipas e para a promoção da modalidade" na região, defendeu esta terça-feira o presidente da Associação Distrital de Basquetebol de Coimbra, Luís Santarino, durante a apresentação da prova.A competição realiza-se em Coimbra, entre sexta-feira e domingo, reunindo as oito primeiras equipas classificadas do campeonato nacional, numa prova de jogos a eliminar.Na apresentação à comunicação social, o dirigente destacou o apoio do município da cidade para a realização da prova, pela terceira vez, numa "política da associação distrital de dar visibilidade a Coimbra" através do basquetebol.Na Taça da Federação, cujos jogos vão decorrer nos pavilhões Multidesportos Mário Mexia e Engenheiro Augusto Correia (Olivais), participam as equipas do Benfica, Vagos, Olivais Coimbra, Quinta dos Lombos, União Sportiva, GDESSA-Barreiro, Carnide Clube e Ovarense.O presidente do Olivais Clube, Jaime Silva, destacou que a prova com jogos a eliminar é "mais chamativa para os amantes da modalidade", sendo um "ponto alto no distrito para promover o basquetebol feminino"."Esperemos que a Taça entusiasme as pessoas do distrito e que venham ver bons jogos de basquetebol, em que o nível das jogadoras portuguesas e estrangeiras é de bastante qualidade", frisou.O Olivais Coimbra, que já disputou duas finais da prova, ambiciona conquistar pela primeira o troféu, o único que falta no seu palmarés."Temos todas as condições para chegar à final. Estamos a jogar bem e temos a máxima esperança de atingir um excelente resultado", disse Jaime Silva, referindo que "esta é a oportunidade de conquistar a Taça".