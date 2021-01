Taça de Portugal: Sporting avança para os quartos-de-final

O Sporting apurou-se este domingo para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao bater em casa a Ovarense por 93-80, repetindo o triunfo da véspera para o campeonato.





No Pavilhão João Rocha, os melhores marcadores dos leões foram James Ellisor (23 pontos) e Pedro Catarino (20 pontos). Do lado do emblema de Ovar, Isaac Johnson destacou-se com 18 pontos.A formação liderada por Luís Magalhães vai defrontar nos quartos-de-final o vencedor do Académica-V. Guimarães, agendado para o próximo dia 12 de janeiro. Recorde-se que os leões são os detentores do troféu.Sporting-Ovarense, 93-80Galitos-Imortal (dia 10)Maia Basket-CAB MAdeira (dia 12)Oliveirense-Lusitânia (dia 12)Académica-V. Guimarães (dia 12)FC Porto-CD Póvoa (dia 12)Esgueira-Illiabum (dia 12)Benfica-Barreirense (dia 12)