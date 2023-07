Taça Hugo dos Santos com novo formato

O modelo da Taça Hugo dos Santos foi alterado, com a introdução de um novo formato competitivo para a nova época, anunciou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), no dia em que a prova foi a sorteio.

Ao contrário de temporadas anteriores, em que a decisão do título envolvia uma 'final four' com os quatro primeiros classificados da primeira volta do campeonato, este ano a competição apresenta novos moldes.

Neste novo modelo participam as 12 equipas da Liga, separadas em dois grupos, A e B, definidos com base na classificação da temporada transata. Na fase de grupos cada equipa realiza cinco jogos e, concluído esse primeiro momento, as três primeiras equipas avançam para a fase final.

O grupo A é composto por Galomar, Póvoa, Esgueira, Ovarense, Benfica e Oliveirense. Já o grupo B apresenta FC Porto, Imortal, Lusitânia, Portimonense, Sporting e Vitória, com a ronda inaugural a apresentar três partidas.

O Sporting, defensor do título, recebe o Portimonense, na ronda inaugural, enquanto a Ovarense, finalista na última época, se estreia com o Póvoa.

Também na primeira ronda, o Benfica, recordista de triunfos na prova, defronta a Oliveirense e o FC Porto o Imortal, ditou o sorteio da FPB.