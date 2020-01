Taça Hugo dos Santos: Oliveirense-Benfica, em direto

15h35 - O público vai começando a instalar-se nas bancadas do Multiusos de Sines.





15h30 - Ambas as equipas encontram-se a realizar os habituais exercícios de aquecimento no pavilhão.15h23 - A nível de títulos, o Benfica é o recordista da prova: já conquistou seis edições. Do lado da Oliveirense, o troféu da época transata foi o primeiro. O FC Porto arrecadou três vitórias na competição.15h20 - Oliveirense e Benfica voltam a defrontar-se na final da competição que reúne os primeiros quatro classificadosda primeira volta da Liga Placard. Na época transata, a formação liderada por Norberto Alves, atual bicampeã nacional, bateu as águias por 77-70.15h12- Nas meias-finais, a Oliveirense eliminou o Sporting, enquanto o Benfica deixou para trás o FC Porto. Ambos os duelos só foram resolvidos após dois prolongamentos.15h00 - Boa tarde a partir de Sines. A partir das 16 horas arranca a final da Taça Hugo dos Santos, entre Oliveirense e Benfica.