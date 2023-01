Taça Hugo dos Santos: Ovarense surpreende Benfica e segue para a final com o Sporting

Depois do Sporting ter superado o FC Porto e garantido um lugar na final da Taça Hugo dos Santos, a Ovarense surpreendeu o Benfica por 77-76, num jogo equilibrado apenas decidido no último lance em Gondomar, quando as águias não conseguiram concretizar a derradeira jogada.O emblema de Ovar liderou os dois primeiros quartos (18-17 e 23-19), indo para o intervalo na frente. No segundo tempo, o Benfica venceu o terceiro e último parcial (23-22 e 17-14) mas insuficiente para anular a desvantagem.Este domingo disputa-se a final entre Sporting e Ovarense