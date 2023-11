Taça Hugo dos Santos: Sporting vence no Algarve

Na segunda jornada do Grupo B da remodelada Taça Hugo do Santos, o Sporting registou o segundo triunfo na prova, ao vencer no pavilhão do Imortal, por 92-83.

Os leões entraram fortes e lideraram o primeiro período por 32-19, tendo ido para o intervalo na frente por 12 pontos (46-34). No segundo tempo geriram a vantagem e selaram mais um triunfo na competição.

Com 18 pontos, 9 ressaltos e 2 assistências, o poste leonino Eddie Ekiyor foi o MVP, bem apoiado por Ronald Curry, autor de 20 pontos. Do lado algarvio, Trevond Barnes destacou-se com 20 pontos.

