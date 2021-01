Taça regressa com ‘grandes’

O Benfica joga hoje com o Barreirense nos oitavos-de-final da Taça de Portugal e Tweety Carter prevê um encontro difícil. “Vamos tentar assimilar o plano de jogo e preparar-nos para defrontar uma equipa complicada”, apontou o base. Quem também disputa a passagem aos ‘quartos’, onde já está o detentor do troféu, Sporting, é o FC Porto. Vlad Voytso deixou um aviso para o duelo com o CD Póvoa, da 2ª Divisão. “Não podemos dar abébias e deixar a outra equipa a sentir que nos consegue ganhar”, vincou o extremo dos dragões.