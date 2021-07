Tanner Omlid confirmado no Sporting

O Imortal Basket confirmou que Tanner Omlid vai ser jogador do Sporting. De acordo com o comunicado do clube de Albufeira, os leões pagaram a cláusula de rescisão do extremo norte-americano, de 27 anos - que havia renovado pelo emblema algarvio pouco depois do final da temporada.





"Agradecemos as duas épocas de excelência que cumpriu ao serviço das cores imortais, sempre com o maior brio e profissionalismo, e desejamos as maiores felicidades para a continuação da sua carreira desportiva", escreveu o Imortal na sua página no Facebook.Omlid foi um dos principais jogadores do Imortal em 2020/21, em que os algarvios, oriundos da Proliga, conseguiram chegar às meias-finais do playoff da Liga Placard. O extremo registou médias de 13,8 pontos, 5,6 ressaltos e 2,6 roubos de bola.