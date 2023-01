Técnico do Benfica quer voltar a derrotar um favorito: «Temos de jogar nos limites»

Para o Benfica ter hipóteses de sucesso diante os turcos do Darüssafaka na quarta-feira, o técnico Norberto Alves indica o caminho para ganhar vantagem no primeiro jogo do playin da Liga dos Campeões.





"Este será mais um jogo que teremos de jogar nos limites, frente a um adversário de tremenda qualidade, com jogadores que já atuaram na Euroliga, internacionais de vários países. Não têm um ponto fraco, temos de ser coletivos para poder ganhar o jogo. Mais do que falar nos seus melhores jogadores... é difícil dizer qual o elemento mais fraco. Temos de dar tudo o que temos. Jogar nos nossos limites, estamos a falar de equipas que fazem investimentos muito superiores aos portugueses. O basquetebol é a segunda modalidade do mundo, tem esta expressão muito grande. E na Europa esta equipa já ganhou a Europe Cup, já foi às meias-finais contra o Fenerbahçe. É uma equipa que vai exigir o nosso melhor, mas é para isso que estamos na Europa. É para isto que estamos na Europa, para jogarmos nos nossos limites", comentou o técnico das águias, em conferência de imprensa, antes de salientar o factor-casa."É curioso porque nós ainda não perdemos fora, só em casa... Não sei se foi o espírito de sobrevivência quando tivemos de jogar lá fora, com pavilhões cheios e ambientes incríveis. Mas há coisas que não conseguimos explicar. Mas espero que seja uma vantagem. Eles são favoritos mas o que é certo que também ganhámos a outras equipas favoritas nesta prova. Isto no fim do dia, ganha quem correr mais e estiver mais focado, quem não cometer erros em pequenos detalhes", observou.O encontro está agendado para quarta-feira na Luz, às 19h30.