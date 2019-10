Terceira apadrinha Sporting

O Terceira Basket vai apadrinhar o regresso do Sporting à Liga portuguesa de basquetebol.

No entanto, no encontro, agendado para sábado, às 15 horas, no Pavilhão Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, a equipa açoriana apenas vai a jogo com 10 jogadores, o que diz bem das dificuldades que o técnico Sérgio Salvador tem encontrado para construir a equipa.

"Estamos a preparar o jogo com estes dez jogadores. Ainda aguardo pela chegada de mais dois atletas, o que deverá suceder na 2ª feira. Vai ser um começo difícil, mas com o andar do campeonato podemos fazer alguma coisa. Este é um problema de uma equipa das ilhas. É sempre uma pré-época muito condicionada por vários fatores", disse-nos ontem Sérgio Salvador, que garantiu que a passagem do furacão Lorenzo não afetou os trabalhos. "Correu tudo como planeado."