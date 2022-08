Terrell Carter regressa a Portugal para reforçar o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O poste norte-americano Terrell Carter, jogador de 26 anos que já passou pela Oliveirense, é reforço da equipa de basquetebol do Benfica para a nova temporada, anunciou o clube da Luz no seu site oficial.

Carter, que mede 2.08 metros, esteve nos romenos do Steaua Bucareste na última época e vai reencontrar o técnico Norberto Alves, com quem trabalhou na Oliveirense, em 2020/21, a única temporada que passou no basquetebol português.

"Posso trazer confiança, força e capacidade física à equipa. Tento também ser sempre positivo. Estas são algumas das minhas qualidades", disse o poste nascido na Califórnia, em declarações divulgadas pelo Benfica.

Depois de ter começado a carreira nos Estados Unidos, Terrell Carter teve passagens pelo basquetebol canadiano, mexicano e turco.