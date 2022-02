Teste nos Açores para o FC Porto

No quarto lugar da Liga Betclic, o FC Porto viaja hoje ao terreno do Lusitânia (8º), na 19ª jornada, com o objetivo de subir na classificação e pressionar os rivais, que só entram em ação no fim de semana. Após um triunfo na Polónia na FIBA Europe Cup, o segundo classificado Benfica recebe amanhã o CD Póvoa, enquanto o líder Sporting regressa à competição no domingo, em Guimarães, depois do surto de Covid no plantel.