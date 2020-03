Thomas 'Snacks' Lee: atleta com excesso de peso virou fenómeno nas redes sociais

Thomas 'Snacks' Lee é um treinador-assistente da equipa de basquetebol da Universidade de Jackson State que virou fenómeno nas redes sociais. No último jogo dos Tigers, entrou a dois minutos do fim e apontou um triplo frente aos Arkansas-Pine Bluff que levou à loucura adeptos e equipa técnica.





Big time pic.twitter.com/uyeCZXU4l4 — ESPN (@espn) March 4, 2020

I see u snipe.... https://t.co/OEYAo3sjAm — Kevin Durant (@KDTrey5) March 3, 2020

"Sempre brinquei com o treinador sobre ele dar-me uma oportunidade. Quando a época começou, ele disse-me que teria a minha chance se a equipa estivesse a ganhar por muitos", conta Thomas, treinador e atleta com excesso de peso, que cumpriu o seu primeiro jogo da carreira. "Agora tenho de andar com o carregador porque o telemóvel está sempre a tocar".O lançamento tonou-se viral nas redes sociais e já ultrapassou a marca das sete milhões de visualizações. Usou a camisola 35, em homenagem ao seu ídolo Kevin Durant, extremo dos Brooklyn Nets."Apelidei-me de 'Durant gordo'. Acho que o consigo vencer no um contra um", brincou Thomas. Certo é que o seu lançamento já é do conhecimento do jogador dos Nets que partilhou no Twitter a sua jogada.Com três pontos em dois minutos no jogo de estreia, Thomas foi nomeado o jogador da semana na Southwestern Athletic Conference.