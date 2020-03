Ticha Penicheiro 'atira-se' a Donald Trump: «Só diz disparates»

A viver em Miami, Ticha Penicheiro está preocupada com o exponencial avanço dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Com isso, claro, mas também com a política errática do presidente Donald Trump. "Só diz disparates. Cada vez que fala... parece um episódio do ‘Saturday Night Live’. E nesta fase a questão não está relacionada com o facto de ser republicano ou democrata, isto é muito mais importante. Depois de uma fase em que as pessoas pareciam pouco interessadas, agora já todas as televisões e rádios falam disto. Só vejo a CNN, mas sei que a preocupação é agora muito maior. Todas as pessoas com quem me dou estão alerta e sensibilizadas para a questão", afirma a melhor basquetebolista nacional de sempre, agora agente de atletas.

"Estou a trabalhar em casa e na última semana só saí para passear o cão. Tive uma semana louca para conseguir tirar cerca de 20 jogadoras da Europa. Só ficou uma em Veneza, mas agora se calhar o melhor é não viajar. Pensei em ir para Portugal, mas tive medo de poder contaminar os meus pais e resolvi ficar aqui. Felizmente, a internet permite-me falar com eles todos os dias."

Na Florida, a situação ainda é relativamente calma, mas o aparecimento de problemas sociais pode originar o caos. "Tenho esse receio, se começarem a faltar bens essenciais."