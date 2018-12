Tomás Barroso alerta para perigo da Ovarense

Com nove vitórias a abrir a Liga Placard, o Benfica recebe no sábado o terceiro classificado, Ovarense. Na antevisão ao duelo, o capitão das águias, Tomás Barroso, deixou elogios ao adversário.

"A Ovarense é uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada, com jogadores de grande qualidade e jovens que têm a ambição de chegar o mais longe que puderem nesta competição. Estão em terceiro lugar, mas não me surpreende. Os adeptos podem esperar um grande jogo, uma batalha dura para nós, mas temos consciência disso e temos de nos focar em nós", sublinhou Tomás Barroso, antes do treino aberto à comunicação social na Luz.

Entretanto realizou-se ontem o sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, com destaque para as presenças das equipas do principal escalão. O Illiabum, detentor do troféu, visita o Barreirense. Já o FC Porto tem um duelo agendado com o V. Guimarães, enquanto o Benfica defronta na Luz o Sampaense, do segundo escalão. Quem ganhar, avança para a ‘Final 8’, que se vai realizar de 14 a 17 de março, em Portimão.