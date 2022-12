Tomás Barroso e o calendário "brutal": «Tem de ser repensado»

O Benfica chegou só ontem dos Açores, depois de problemas na ligação aérea, e esta terça-feira tem um exigente duelo diante o Limoges, da 6.ª e última jornada da Liga dos Campeões. O capitão Tomás Barroso não esconde o cansaço das águias nesta série de compromissos para campeonato e Champions, mas está confiante que o grupo tem tudo para contrariar a componente física e somar mais uma vitórias nas provas europeias.





"A sucessão de jogos é algo que nós temos de lidar infelizmente, ou melhor, felizmente porque estamos nestas duas competições (campeonato e Champions) e isso é um bom sinal. Mas é evidente que temos passado por algumas dificuldades a nível físico, a nível do descanso. Não há tempo para treinar, para descansar. São muitas viagens. Nota-se que as equipas estão cansadas. Mas nós temos um plantel bom e extenso, onde todos podem acrescentar alguma coisa. E temos de nos valer disso e que este é um jogo decisivo que queremos ganhar. Portanto, o cansaço estará para outras alturas. O grupo tem de acreditar sempre que é possível dar continuidade ao sonho. E continuamos a sonhar", atirou Tomás Barroso, em conferência de imprensa, destacando que está a viver este momento com muita intensidade."Todos os dias têm sido especiais, ainda para mais para mim, que venho de algumas infelicidades a nível físico. Todos os dias que possa estar junto do grupo é um dia muito especial, ainda para mais disputar uma competição deste nível, contra equipas que estamos habituados a ver na televisão, como é o caso do Manresa e o Limoges, que geralmente estão noutro nível. E sentir que a minha equipa está neste momento ao nível dessas equipas e a lutar pelo primeiro lugar da fase grupos de uma prova onde muita gente admitia que já estava condenada à partida, e que já tínhamos cumprido o objetivo ao chegarmos aqui e que iríamos cumprir calendário, é muito bom. Felizmente estamos a viver um sonho de cada vez. Cada vitória é muito importante. E para mim, em particular, é um sonho vivido porque estou a representar o clube que amo e esse clube está a fazer história a nível europeu", prosseguiu o base experiente das águias, de 32 anos.Sobre o calendário apertado das equipas portugueses, Tomás Barroso deu a sua opinião e concorda com o seu treinador Norberto Alves, que tem abordado o assunto nas últimas conferências de imprensa."Efetivamente algo que tem de ser mudado. Até há pouco tempo tínhamos três equipas nas competições europeias [Benfica, Sporting e FC Porto] com um calendário brutal em termos de intensidade e carga de jogos. Dos nossos últimos 23 jogos, seis foram para as competições europeias e cinco foram contra FC Porto e Sporting. Isto é uma brutalidade, nós estamos a concentrar muitos jogos com uma intensidade física e emocional num curto espaço de tempo. Traz desgaste. Ninguém está aqui a dizer que quer descansar, mas efetivamente não existe aquele período onde dá para gerir as coisas de maneira diferente. Isto tem de ser repensado, mas a mim não me pagam para pensar nisso [risos], não vou dizer o que pode ser feito. Quem quiser que me pergunte a opinião", atirou Tomás Barroso.