Tomás Barroso e o regresso à competição: «Dia inesquecível»

A vitória do Benfica diante do Lusitânia, por 131-72 , ficou marcado pelo regresso à competição do capitão Tomás Barroso, que não jogava desde outubro de 2021 devido a grave lesão. Antes do jogo, o base português de 31 anos foi homenageado, com a mulher e a filha a entregarem-lhe a bola do jogo. Antes, Tomás Barroso recebeu um cumprimento especial do presidente encarnado Rui Costa."Não tenho palavras, porque foi para lá do que conseguia imaginar e do que queria para este dia. Vim aqui para desfrutar e estar com os meus colegas. Acabou por ser um dia inesquecível. Foi uma exibição muito bem conseguida da nossa parte. Estamos a crescer como grupo e as últimas exibições têm sido à Benfica. É isto que queremos daqui parta a frente, em todos os jogos, durante 40 minutos. É aproveitar este momento", reagiu Tomás Barroso, em declarações ao site do clube, após a partida que conservou a liderança do Benfica na fecho da fase regular da Liga Betclic.Tomás Barroso contribui com 18 pontos, com seis triplos em nove tentativas.