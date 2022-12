Tomás Barroso quer manter a liderança na Champions: «Se ganharmos por um ponto assino já!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica recebe esta terça-feira o Limoges, na 6ª e última jornada da Liga dos Campeões. Na liderança do grupo, as águias já têm garantido o acesso ao playin mas o objetivo é outro: manter o primeiro lugar e garantir o apuramento direto à segunda fase.





O capitão Tomás Barroso, de 32 anos, fez a antevisão ao duelo na Luz marcado para as 17h30 e garantiu que o foco das águias está vitória, diante um adversário difícil a quem ganhou por um ponto na primeira volta

"Estamos a falar de uma equipa que, tal como o Benfica, encontra-se na melhor fase da temporada. O Limoges chega a este jogo após duas vitórias brutais, portanto não podemos entrar de outra maneira a não ser super focados e concentrados. Temos de estar a 100% em todos os níveis. Temos de estar no limite das nossas capacidades", começou por afirmar o experiente base português, em conferência de imprensa, querendo repetir o êxito na primeira volta.

"Se ganharmos por um ponto assino já! O que queremos é a vitória. O jogo da primeira volta foi muito disputada, com a vitória a sorrir para nós nos últimos segundos, numa pavilhão cheio com cerca de 5 mil pessoas. Mas nós conseguimos superar esse ambiente. Queremos que o jogo caia para o nosso lado e garantir o primeiro lugar. Não queremos estar dependentes do outro resultado, queremos entrar diretos na fase seguinte e não ter de disputar o playin. Vamos fazer tudo dentro de campo para obter o objetivo", sublinhou Tomás Barroso.

"Espero que esteja uma pavilhão muito bem composto. Sei que a hora não ajuda, mas infelizmente todos os jogos têm de acontecer à mesma hora. Os adeptos são muito importantes para nós", comentou Tomás Barroso.