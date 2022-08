Toney Douglas reforça Benfica

Toney Douglas, 36 anos, é o mais recente reforço do Benfica para a equipa de basquetebol. O base assinou pelo clube encarnado por duas épocas, proveniente do Iraklis, da Grécia. O norte-americano tem historial na NBA, com passagens pelos New York Knicks, Houston Rockets , Sacramaneto Kings, Miami Heat e Golden State Warriors entre 2009 e 2014.Em declarações à BTV, o basquetebolista mostrou-se muito feliz por assinar pelas águias e deixou bem claro os objetivos que tem para esta temporada, sublinhando que não vai ser tarefa fácil:"Quero estar na Liga dos Campeões, ir longe nessa competição, quero ganhar as competições internas: Campeonato, Taça, tudo. Estabeleço sempre padrões elevados […] Não vai ser fácil, é preciso muito trabalho, e por vezes podem aparecer adversidades, mas é assim que se lida com elas e como se ultrapassam."Toney Douglas deixou ainda uma mensagem aos benfiquistas: "Espero-vos com expectativa. Não importa qual é o jogo, a competição, vamos sempre jogar duro e dar o máximo", salientou.